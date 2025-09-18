В Свердловской области за неделю выросли цены на молоко и помидоры

В Свердловской области за неделю с 8 по 15 сентября подорожало молоко, а также отмечен скачок цен на свежие помидоры. При этом в регионе снизились цены на овощи. Это следует из данных, опубликованных Свердловскстатом.

Из отчета следует, что молоко пастеризованное (2,5–3,2% жирности) за неделю прибавило 1,27% и достигло 91,33 руб. за литр, а стоимость свежих помидоров выросла на 4,77%, килограмм стоит 143,64 руб.

Сильнее всего за неделю подешевела свекла — на 10,2%, ее цена составила 31,79 руб. за кг. Стоимость капусты белокочанной снизилась на 5,43% (26,83 руб/кг). Морковь подешевела на 5,38% (41,52 руб/кг).

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Свердловской области продолжается уборочная кампания: собрано 165 тыс. тонн картофеля и 35 тыс. тонн овощей. Полпред УрФО Артем Жога сообщил, что урожайность в этом году выше прошлогодней.

Полина Бабинцева