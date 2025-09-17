Аграрии собрали в УрФО почти 3 млн тонн зерна

В Уральском федеральном округе (УрФО) аграрии собрали почти 3 млн тонн зерна, обмолочено около 40% посевных площадей, сообщили в уральском полпредстве.

Полпред УрФО Артем Жога сообщил, что погодные условия благоприятствуют аграриям, и уборочная кампания идет по плану. Урожайность в этом году выше прошлогодней. По данным на 16 сентября, урожайность составляет 24,9 центнера с гектара. Также продолжается уборка картофеля и овощей открытого грунта: собрано 165 тыс. тонн картофеля и 35 тыс. тонн овощей, что также превышает показатели прошлого года.

Ранее Артем Жога призвал аграриев провести уборочную кампанию в «максимально сжатые сроки», чтобы своевременно завершить сев озимых культур.

Ирина Пичурина