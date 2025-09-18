В Камско-Устьинском районе Татарстана отремонтирован участок автодороги «Казань — Ульяновск» — Камское Устье. Работы выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Минтранса Татарстана.

Ремонт охватил отрезок с 54,5 по 56,6 км протяженностью более двух километров. Подрядчиком выступило АО «Татавтодор».

Ранее пресс-служба Раиса РТ сообщала, что до 2030 года в республике реализуется программа по строительству и ремонту дорог в рамках новых национальных проектов. В 2025 году на эти цели предусмотрено 42,9 млрд руб., из них 23,4 млрд — федеральные средства. Всего планируется обновить и построить 456 объектов.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в марте этого года более 770 млн руб. направлено на ремонт дорог в Альметьевском районе Татарстана.

Марк Халитов