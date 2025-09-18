ВТБ снизит ставки по вкладам до 15,8%

ВТБ (MOEX: VTBR) с 19 сентября изменяет условия по вкладам. Максимальная ставка составит 15,8% годовых, сообщила пресс-служба банка.

Изменения касаются действующих клиентов и новых вкладчиков ВТБ. Будут улучшены условия по коротким (три–четыре месяца) и длинным (от 1,5 лет) вкладам. По депозитам на шесть месяцев и один год ставки снижены.

По словам зампреда правления ВТБ Александра Пахомова, более 80% вкладов клиенты ВТБ открывают на срок до полугода. «Видим, что многие россияне сегодня хотят сохранить и приумножить свои средства к конкретным целям»,— отметил господин Пахомов. Сейчас максимальная ставка по вкладам составляет 16,5%, следует из данных на сайте ВТБ.

По прогнозам ВТБ, рынок сбережений в России вырастет на 17% к концу года, до 67,2 трлн руб. Банк с начала года нарастил вложения розничных клиентов до 11,1 трлн руб. и ожидает, что объем превысит 12 трлн руб. к концу 2025-го. 12 сентября Центробанк снизил ключевую ставку до 17%. В тот же день о снижении ставок по вкладам до 15,5% годовых объявил Сбер.

