«Мы хотели бы все и сразу»

17 сентября губернатор Ярославской области Михаил Евраев на встрече с журналистами рассказал об основных направлениях развития региона. Господин Евраев объявил о «борьбе с бедностью», инструментом которой станет оптимизация бюджетной сферы. Главным драйвером развития губернатор по-прежнему видит туризм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-конференция Михаила Евраева

Фото: Правительство Ярославской области Пресс-конференция Михаила Евраева

Фото: Правительство Ярославской области

Встречу с журналистами Михаил Евраев начал с анонса другого события — закладки памятного камня на месте строительства третьего моста через Волгу. Пресс-конференция началась в 12:00, закладка планировалась в 15:30. Предыдущая мартовская встреча с представителями СМИ длилась три с половиной часа, и губернатор сразу успокоил прессу, что закладка камня, если что, подождет.

Так и получилось. Только вводное слово длилось полтора часа. Одной из ключевых тем стало развитие туризма и всего, что с ним связано. Михаил Евраев сообщил о планах превращения ярославского аэропорта в крупный транспортный хаб.

«Мы уже сейчас работаем над концепцией того, чтобы в будущем, когда аэропорты заработают, там появилась и железная дорога, и экспресс, плюс причал на Волге. И у нас в одном месте будут железная дорога, автомобильный транспорт, речной транспорт и авиасообщение», — сказал губернатор.

Развитию туризма будет способствовать и создание платного парковочного пространства в наиболее привлекательных для гостей городах. При этом тарифы на парковку и способы оплаты будут едиными во всей области.

«Мы сделали единое решение на весь регион. У нас не будет 19 разных парковочных пространств. Людям не нужно будет скачивать 19 приложений и иметь 19 кошельков. Будет единое парковочное пространство с едиными подходами, с единым кошельком», — сказал господин Евраев.

Также губернатор рассказал и о развитии пешеходных центров в городах. По словам журналиста «Рыбинской недели», планы расширения пешеходной зоны в Рыбинске «будоражат горожан». Михаил Евраев сказал, что пешеходной станет историческая Крестовая улица и «многие другие». Боятся этого, по словам губернатора, жителям не надо.

«Выиграют ли вообще жители Рыбинска от этого? Да, конечно. У них появится огромное пешеходное пространство, прекрасное, в историческом центре, свободное от автомобилей, и это будет совсем другое качество города Рыбинска, так же, как и совсем другое качество в целом Ярославской области», — успокоил рыбинцев губернатор.

Развитие пешеходных зон и платных парковок предполагают ограничения использования личных автомобилей. Взамен губернатор пообещал Ярославлю и Рыбинску ночные автобусы из центра в спальные районы. А чтобы автомобилисты не парковались в чужих дворах — субсидии на установку шлагбаумов. Такая программа находится в разработке. Губернатор уверен, что развитие туризма пойдет на пользу, в первую очередь, жителям области.

«Я говорю, что у нас будет не 12,5 млн туристов, у нас 30 млн будет. И вот эти все проекты, связанные с туризмом, они приведут к тому, что здесь появится и огромное количество рабочих мест, и другие заработные платы, и вообще другая жизнь», — сказал губернатор.

Повысить качество жизни ярославцев губернатор планирует не только за счет туризма, но и за счет оптимизации бюджетной сферы. О ней он подробно говорил на пресс-конференции в марте, с тех пор многие планы стали реальностью. Школы и детские сады объединяют в образовательные комплексы, идет объединение больниц. На сентябрьской пресс-конференции Михаил Евраев целью этих изменений назвал борьбу с бедностью. По его словам, оптимизация управленческого и вспомогательного аппарата позволит повысить зарплату оставшимся, а также увеличить эффективность.

«Мы по сути объявили борьбу с бедностью — у нас зарплат по 20-35 тыс. руб. в регионе не должно остаться. Мы такую цель перед собой поставили и к ней идем по всем категориям, которые у нас получают такие зарплаты. Борьба с бедностью, внутренняя эффективность — это те проекты, которые являются корневыми проектами на территории Ярославской области», — сказал губернатор.

Журналист из Нового Некоуза Нина Демидова поделилась беспокойством жителей округа в связи с оптимизацией больниц.

«Сегодня жителей наших сельских территорий — Брейтовского, Некоузского, Мышкинского — волнуют то, что у нас закрываются круглосуточные стационары. При этом развивается поликлиническая модель дневного стационара, но это не всем доступно. Люди приезжают с периферии на автобусах. Они не могут полноценно получить медицинские услуги, потому что в основном люди пожилого возраста, они очень торопятся на автобус опоздать. Эти страхи присутствуют», — сказала журналист.

Губернатор ответил, что опасения вызваны «страхами и мифами», которые всегда сопровождают нововведения.

Жителей Брейтовского, Некоузского и Мышкинского округов теперь госпитализируют в больницу в Угличе специальными медицинскими шаттлами. Нехватки мест, по словам губернатора, в больнице нет. Наоборот, теперь жителям сельских территорий доступна более качественная медицинская помощь.

«Мы цель ставим перед собой — не чтобы было где переночевать, а цель — оказать качественную медицинскую помощь. И если нужно приехать куда-то, врачи выезжают и принимают всех. Составлен график посещения всех округов по всем узким специальностям. Мы не можем позволить себе держать узких специалистов в каждом месте, это утопия. Делается точка, где сосредоточены узкие специалисты, и они совершают выезд во все места», — сказал Михаил Евраев.

Вслед за оптимизацией образования и здравоохранения изменения затронут и сферу культуры, сказал губернатор, отвечая на вопрос журналиста из Данилова Марины Борбат. При этом реформы не будут бесконечными.

«У нас нет цели создавать внутреннюю эффективность и выходить на хороший, устойчивый тренд развития через 20 лет. Мы хотели бы все и сразу — за два-три года добиться совершенно другого качества уровня и качества жизни наших жителей», — пояснил губернатор.

Как и в марте, пресс-конференция продилась три с половиной часа. Поблагодарив журналистов за продуктивное общение, Михаил Евраев уехал на закладку памятного камня нового волжского моста.

Антон Голицын