На закупку техники для свердловских аграриев выделили порядка 500 млн рублей

Губернатор Свердловской области Денис Паслер выделил около 500 млн руб. на покупку сельскохозяйственной техники и оборудования для аграриев, сообщил департамент информационной политики региона.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Это позволит компенсировать часть затрат на комбайны, тракторы и другую технику, приобретенную в 2025 году. Субсидии получат около 150 предприятий агропромышленного комплекса и крестьянско-фермерских хозяйств региона. В этом году аграрии приобрели почти 1 тыс. единиц новой техники.

Средства направлены на техническую и технологическую модернизацию, а также развитие сельскохозяйственного производства, чтобы увеличить объемы производства и реализации аграрной продукции, а также снизить себестоимость ее производства. Большая часть закупленных кормоуборочных комбайнов и тракторов произведена в России и Беларуси, также аграрии закупали навесное и прицепное оборудование для работы в полях.

Напомним, к началу месяца в Свердловской области убрали урожай с территорий площадью 53 тыс. га, собрано более 160 тыс. тонн зерна. Аграриям предстоит собрать пшеницу и ячмень с площади более 300 тыс. га.

Ирина Пичурина

