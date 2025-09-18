Amazon потратит $1 млрд на повышение зарплат сотрудникам

Вчера американский интернет-ритейлер Amazon сообщил о выделении более $1 млрд на повышение зарплат сотрудникам и расходы на медицинскую страховку и обслуживание.

В компании заявили, что средняя почасовая оплата труда будет повышена до $23 в час, с учетом других надбавок — до $30 в час. Таким образом для сотрудников с полной занятостью годовая зарплата увеличится в среднем на $1600. Также на $5 в неделю сократятся обязательные расходы и еще на $5 — дополнительные добровольные расходы, которые несут сами сотрудники на медстраховку и медицинское обслуживание. С 2026 года сотрудники Amazon будут платить за медстраховку и медобслуживание на 34% меньше.

В настоящее время на компанию во всем мире работает в общей сложности около 1,5 млн человек с полной и частичной занятостью. В конце прошлого года около 10 тыс. сотрудников американских предприятий Amazon провели забастовку, требуя улучшения условий труда и пересмотра трудовых контрактов.

Евгений Хвостик