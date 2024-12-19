10 тыс. сотрудников Amazon в США выйдут на забастовку

Около 10 тыс. сотрудников американских предприятий корпорации Amazon сегодня, 19 декабря, начнут забастовку после неудачных переговоров о новом трудовом контракте. Акция протеста придется на один из наиболее оживленных периодов в работе компании накануне Рождества. Представители профсоюза Teamsters заявили, что забастовка затронет предприятия Amazon в таких городах, как Нью-Йорк, Атланта и Сан-Франциско.

В профсоюз входит менее 1% сотрудников компании Amazon, в ней только на территории США работает около 1,1 млн, а по всему миру — примерно 1,6 млн человек. Amazon является вторым по величине после розничной сети WalMart частным работодателем в США и долгое время запрещал создание профсоюзов среди своих сотрудников.

Руководство Amazon не согласно с позицией профсоюза. Компания заявила, что у того было больше года для выработки соглашения по новому трудовому контракту, но Teamsters «предпочел выбрать тактику ложных нарративов и запугивания». Ожидается, что забастовка продлится как минимум до воскресенья, к этому сроку профсоюз требует от компании начать новый раунд переговоров.

Евгений Хвостик