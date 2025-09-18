Миллиардный стол

Музыкант Брэндон Ховард, заявленный от США на конкурсе «Интервидение», за четыре дня до мероприятия решил в нем не участвовать и передал свой мандат певице из Австралии Василики Карагиоргос (сценическое имя Васси). Эта неожиданная замена заставила Игоря Гаврилова внимательнее присмотреться к списку делегатов.

Фото: Jeff Hahne / Getty Images

Фото: Jeff Hahne / Getty Images

20 сентября в песенном конкурсе «Интервидение» (см. “Ъ” от 16 сентября) примут участие представители 23 стран. Если взглянуть на суммарный объем их музыкальных рынков, а именно — на доступные СМИ цифры выручки от продажи, стрима и лицензирования музыкальных записей за 2023 год, получится около $20 млрд. Это почти две трети мирового рынка записанной музыки и почти в три раза больше, чем объем музыкальных рынков стран-участниц «Евровидения», альтернативой которому хочет стать московский конкурс.

В «Интервидении» участвуют США и Китай — музыкальные гиганты, рынки которых оцениваются соответственно в $17,1 млрд и (по оценке IFPI — Международной федерации звукозаписывающей индустрии) $1,4 млрд. В Москву от США, страны-лидера мирового музыкального рынка, поедет австралийка греческого происхождения Васси.

Организаторы «Интервидения» не преувеличивают, когда говорят, что их конкурс — самый открытый и главное на нем — талант.

Здесь возможно все. Можно, например, отказаться от участия прямо на финишной прямой, сославшись на семейные обстоятельства — так сделал Брэндон Ховард. А приезд австралийки Васси вместо американца, кстати, вполне в духе ненавистного «Евровидения» — там тоже прописку не спрашивают, лишь бы артист был готов к состязанию. Но что певица представит на московском конкурсе - неизвестно. Во всяком случае по состоянию на утро 18 сентября название песни, которую исполнит собирающаяся в Россию Васси, не было обнародовано.

Стоит отметить, что послужной список Васси серьезнее, чем у Брэндона Ховарда. Она сотрудничала как вокалистка с EDM-диджеями первого ряда, включая Афроджека, Тиесто и Дэвида Гетта, и стала первой женщиной, которая получила награду в номинации «Икона» (за вклад в культуру EDM — электронной танцевальной музыки) на престижной церемонии Electronic Dance Music Awards. Дело было в 2023 году, и вместе с Васси лауреатами в различных номинациях тогда были Армин ван Бюрен, Мартин Гаррикс, Стив Аоки и Зара Ларссон.

А еще Васси — посол общественного движения в поддержку однополых браков и прав ЛГБТ-сообщества NOH8 Campaign (международное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). И пусть после этого кто-то попробует упрекнуть организаторов «Интервидения» в дискредитации его участников по гендерному признаку или по принадлежности к тем или иным социальным группам. Да и в регламенте конкурса соответствующих запретов нет.

Еще один представитель США на «Интервидении» (на сей раз в жюри) — 74-летний гражданин США Джо Линн Тернер, легендарный хард-роковый вокалист, работавший в составе Deep Purple, Rainbow и группы Ингви Мальмстина.

Господин Тернер — действующий игрок классической «тяжелой» сцены. Его последний альбом «Belly of the Beast» (2022) был записан под руководством знатного металлического продюсера Питера Тагтрена. У Джо Линна Тернера долгая история отношений с Россией (и Беларусью, на гражданке которой он женат 14 лет). Еще в середине 2000-х вместе с Гленом Хьюзом он записывал песни для альбома московского политика и музыканта Михаила Меня. В 2022 году Тернер отменил запланированный тур по России, сославшись на болезнь. Теперь он едет в Москву, чтобы оценить выступления поп-певцов из 23 стран.

Среди стран-участниц есть державы с оборотом музыкальной индустрии, уступающим США, однако исторически влияющие на мировой рынок развлечений самым непосредственным образом. Это прежде всего Бразилия (объем музыкального рынка — $650 млн) и Колумбия ($74 млн): они вместе с Пуэрто-Рико, не участвующим в «Интервидении», отвечают за реггетон, байле-фанк и прочую городскую музыкальную моду, которую экспортирует на весь мир Южная Америка.

Впрочем, Бразилия, похоже, пока не оценила всю важность «Интервидения» и отправила на конкурс далеких от коммерческих вершин Лусиану Калазанса (1300 ежемесячных стримов в Spotify) и Таис Надер (214 стримов).

У посланницы Колумбии по имени Нидия Гонгора, в отличие от бразильцев, есть профессиональный клип на конкурсную песню «En Los Manglares». Сама песня заслуживает самого пристального внимания — в рамках тихоокеанского фолка, которому певица посвятила всю свою профессиональную жизнь и стала в нем едва ли не главным экспертом. Что касается влиятельнейшей, хоть и отсутствующей в контексте поп-мейнстрима Кубы, то ее представительница Зулема Иглесиас Салазар везет в Москву вполне шаблонный для островной эстрады номер «Guaguanco», который, впрочем, отлично впишется в какую-нибудь латино-вечеринку.

ЮАР, чей музыкальный рынок оценивается в диапазоне от $60 млн до $120 млн, отправила на «Интервидение» коллектив Mzansi Jikelele с поп-госпел-номером «Home». На фоне модного южноафриканского стиля «амапиано» или же феноменального глобального успеха певицы Тайлы люди из Mzansi Jikelele не особо заметны, но, может быть, это потому, что коллектив собран совсем недавно, а если точнее — специально для «Интервидения», как сборная опытных вокалистов-ремесленников.

Индия, чья индустрия звукозаписи зарабатывает не менее $365 млн в год, прислала Раухана Малика — суперзвезду из Кашмира с очень впечатляющими цифрами прослушиваний.

На одном только Spotify у его конкурсной песни «Ishq», выпущенной в 2024 году, 378 млн стримов, а каждая из ее видеоверсий на YouTube набирает миллионы и даже десятки миллионов просмотров. Членом международного жюри от Индии назначен маститый болливудский кинокомпозитор Джаан Ниссар Лоне.

Даже ведущие музыкальные державы на «Интервидении» представлены крайне пестро, а ведь среди участников еще есть арабские страны, Средняя Азия и братья-славяне — Беларусь и Сербия. И если не зацикливаться на постоянных сравнениях конкурса с «Евровидением», расслабиться и отнестись к песням гостей непредвзято, то он может неожиданно оказаться достойным вариантом развлечения на субботний вечер.