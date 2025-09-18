Хуснуллин рассказал об увеличении ввода нежилых помещений на 17% в 2025 году

За восемь месяцев этого года ввод нежилых помещений в России увеличился на 17%. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на пленарной сессии «Технологическое лидерство в строительной отрасли».

«Несмотря на сложную ситуацию с финансированием, денежно-кредитной политикой, по итогам восьми месяцев нежилья введено на 17% больше по сравнению с прошлым годом»,— сказал Марат Хуснуллин (цитата по ТАСС).

По словам вице-премьера, до 2030 года планируется построить 663 млн кв. м жилья. Кроме того, стоит задача построить 125 млн кв. м сопутствующей инфраструктуры — социальных объектов, рабочих мест и мест для отдыха.

Сегодня Марат Хуснуллин также заявил, что не видит рисков в разрешении застройщикам переносить сроки ввода жилья, которое власти России ввели в качестве антикризисной меры.