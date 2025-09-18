Вице-премьер Хуснуллин не видит рисков из-за переноса сроков ввода жилья

Власти России разрешили застройщикам переносить сроки ввода жилья в качестве антикризисной меры, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он добавил, что не видит в этом серьезных рисков.

«Мы считаем, что мы такую ситуацию переживем»,— сказал вице-премьер на пленарной сессии «Технологическое лидерство в строительной отрасли» (трансляция велась в соцсети «ВКонтакте»). Ситуация улучшится, если ключевая ставка будет снижаться быстрее, считает господин Хуснуллин. 12 сентября Банка России снизил ключевую ставку до 17% годовых.

Сейчас срок завершения строительства перенесен для 19% строительных объектов. Примерно у 20% застройщиков есть риск банкротства. По оценкам вице-премьера, их доля превысит 30%, если россияне не будут вкладываться в недвижимость.

