Власти Ямала договорились с ИНТИ о работе в нефтяной и газовой отраслях

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Институт нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) подписали соглашение о сотрудничестве в нефтяной и газовой отраслях. Документ был подписан на промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени, сообщили в правительстве Ямала.

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

Соглашение направлено на сотрудничество по вопросам импортозамещения, оценки соответствия и развития квалифицированных поставщиков нефтегазового оборудования на Ямале. «ИНТИ играет ключевую роль в преодолении монополии западных стандартов для нефтегазовых производственных компаний, особенно в условиях санкционного давления. Учитывая стратегическое значение Ямала как основного газодобывающего региона, сотрудничество с ИНТИ открывает новые возможности для технологического развития и роста наших промышленных предприятий»,— сказал губернатор Дмитрий Артюхов.

Генеральный директор института Николай Кузнецов подчеркнул, что особое внимание будет уделено использованию научно-технического и производственного потенциала региона для реализации задач по импортозамещению.

Деятельность ИНТИ связана с разработкой отраслевых стандартов, которые признаются и в России, и в ближнем зарубежье. Еще одно направление — проверки и тестирования оборудования дочерним предприятием «Единый оператор испытаний». Также ИНТИ публикует списки проверенных продукции и производств, является экспертно-аналитическим центром для Координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования.

Форум TNF-2025 проходит в Тюмени с 15 по 18 сентября. В нем принимают участие производители оборудования и услуг, недропользователи, структуры, определяющие государственную промышленно-технологическую политику. В ходе главной пленарной сессии Дмитрий Артюхов рассказал, что на старте добычи газа в Ноябрьске и Новом Уренгое 50 лет назад в месторождениях находилось 40 трлн кубометров газа. Сейчас добыта половина от этого количества, при этом «традиционные» запасы исчерпаны уже на 75%.

