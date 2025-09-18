В Казани задержали подозреваемого в краже из строительного магазина

В Казани сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже лазерного уровня из строительного магазина на проспекте Амирхана. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

Администратор магазина рассказал росгвардейцам, что посетитель взял лазерный уровень стоимостью около 9 тыс. руб., спрятал его в тележке и попытался вынести из магазина.

Росгвардейцы задержали 45-летнего мужчину. Проверка показала, что он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за разбой и кражи. Подозреваемого передали сотрудникам полиции. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Похожий случай произошел в марте этого года, когда житель Казани попытался украсть инфракрасный бесконтактный пирометр стоимостью более 11 тыс. руб.

Анна Кайдалова