В Казани росгвардейцы задержали мужчину за кражу из строительного магазина

В Казани сотрудники Росгвардии задержали 34-летнего местного жителя, подозреваемого в краже из строительного гипермаркета. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

Во время патрулирования сотрудникам Росгвардии поступило сообщение о срабатывании кнопки экстренного вызова в одном из торговых центров.

По прибытии на место происшествия охранник магазина сообщил росгвардейцам, что, наблюдая по камерам видеонаблюдения, он заметил подозрительного покупателя. Мужчина взял со стеллажа инфракрасный бесконтактный пирометр, спрятал его под куртку и покинул магазин, не оплатив товар.

Патрульные нашли подозреваемого и изъяли у него похищенный прибор стоимостью более 11 тыс. руб. Задержанный был доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины.

Артём Дергунов