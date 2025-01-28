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В Казани в 2025 году в 152 автобусах установят бескондукторную систему оплаты

В 2025 году в 152 казанских автобусах МУП «ПАТП № 2» установят бескондукторную систему оплаты проезда. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В Казани в 2025 году в 152 автобусах установят бескондукторную систему оплаты

В Казани в 2025 году в 152 автобусах установят бескондукторную систему оплаты

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Казани в 2025 году в 152 автобусах установят бескондукторную систему оплаты

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Пока не планируется переводить весь автобусный парк на бескондукторную систему.

В конце 2024 года валидаторы для оплаты безналичным способом были установлены в 42 автобусах МУП «ПАТП № 2».

На прошлой неделе контролеры проверили в троллейбусах и трамваях 62 тыс. пассажиров, среди которых было выявлено 573 безбилетника.

Артём Дергунов

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