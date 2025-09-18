В Дагестан на модернизацию коммунальных сетей направили 1,7 млрд рублей

На модернизацию 38 объектов коммунальных сетей в Дагестане в 2025 году направлено 1,7 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Из общего числа 36 объектов водоснабжения и два объекта водоотведения на территории 24 муниципальных районов и трех поселков, входящих в состав городского округа города Махачкалы. Средства направлены на проектирование объектов и строительно-монтажные работы.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что Дагестан получит дополнительные 6,9 млрд руб. инфраструктурных кредитов от казначейства, на обеспечение Избербаша и близлежащих населенных пунктов качественным водоснабжением.

За счет кредитных средств планируется построить водопровод протяженностью 46 км от Каспийска до Избербаша, который будет способен пропускать более 61 тыс. куб. м в сутки.

Наталья Белоштейн