Гараж Саратовского областного суда отремонтируют за 26 млн рублей

В Саратовском областном суде пройдет капитальный ремонт подземного гаража. Контракт заключен с ООО «СК Еврострой», сообщается на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнить ремонт потолков и стен — второй и третий этапы работ. Работы нужно завершить до 28 ноября.

Аукцион объявляли за счет средств федерального бюджета с максимальной ценой 26 млн 864 тыс. руб. На конкурс подана всего одна заявка — на 26 млн 714 тыс. руб. Она и стала победителем.

ООО «СК Еврострой» зарегистрировано в Саратове в 2017 году. Основным видом деятельности является производство штукатурных работ. Директор и единственный владелец компании — Тофиг Тахмаз оглы Хатынов. В организации пять сотрудников, выручка за 2024 год составила 78,4 млн руб., увеличившись на 51 млн руб.

В мае облсуд заключил с «СК Еврострой» контракт на первый этап капремонта подземного гаража на сумму 10,9 млн руб. В 2024 году компания ремонтировала входную группу в здании облсуда. Также фирма бралась за капремонт Волжского политехнического техникума за 54,5 млн руб., работы в горбольнице Котовска, управлении образования администрации Аткарского района.

