Саратовский областной суд предлагает 26,8 млн за капремонт подземного гаража

Саратовский областной суд приступил к поиску подрядчика для выборочного капремонта подземного гаража своего здания. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Исполнителю предстоит отремонтировать потолки и стены в помещениях гаража здания Саратовского областного суда по ул. Мичурина, д. 85 с даты заключения госконтракта до 28 ноября этого года. Работы проводятся в два этапа.

Извещение о закупке размещено 12 августа. Заявки принимаются до 29 августа. Начальная (максимальная) цена контракта — 26,8 млн руб. Закупка осуществляется за счет федерального бюджета.

Подрядчик выполняет все работы с использованием собственного оборудования, конструкций, изделий и материалов. На работы и применяемые материалы распространяется пятилетняя гарантия.

Павел Фролов