Huawei обещает создать «самый мощный в мире» кластер ИИ-чипов

Китайская технологическая корпорация Huawei сообщила о планах создать самый мощный по вычислительной мощности кластер чипов для искусственного интеллекта в мире. В нем будут использоваться разработанные самой компанией чипы Ascend. Компания пообещала уже в следующем году представить новый продвинутый кластер чипов Atlas 950 SuperCluster, в нем будет использовано более 500 тыс. чипов Ascend. Также Huawei заявила, что к 2028 году она представит три новые модели чипов Ascend, каждый раз удваивая вычислительные мощности.

Эксперты отмечают, что это объявление сделано в ситуации, когда китайские компании теряют доступ к наиболее продвинутым чипам для ИИ, производимым американской компанией Nvidia. С одной стороны, США неоднократно вводили ограничения на поставки передовых технологий в этой сфере в Китай. С другой — китайские власти запрещают местным компаниям покупать ИИ-чипы Nvidia.

«Заявление Huawei очень своевременно с учетом растущего в последнее время внимания китайского правительства к самообеспечению Китая собственными технологиями в отношении чипов»,— считает сооснователь консалтинговой компании The Asia Group Джордж Чен. По его мнению, хотя обещания Huawei могут быть некоторым преувеличением, однако «не стоит недооценивать» амбиции компании стать мировым лидером в сфере ИИ.

Яна Рождественская