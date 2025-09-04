Нефтегазовые доходы жмутся к минимуму

Налоговые поступления федерального бюджета от добычи и продажи нефти и газа в августе четвертый месяц подряд не дотянули до месячного базового уровня, составив 505 млрд руб. Напомним, базовый уровень — это минимально необходимый для покрытия запланированных трат бюджета объем его доходов от нефти и газа. Ниже августовских в последние более чем два с половиной года сборы были только в июне 2025-го — 495 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Снижение нефтегазовых доходов в августе относительно июля (787 млрд руб.) составило 36%. Такое сильное сокращение объясняется тем, что в минувшем месяце не было поступлений от налога на дополнительный доход, который пополняет бюджет четыре раза в год (в том числе и в июле). В более корректном сопоставлении, к августу прошлого года, поступления сократились на схожие 35%, но здесь причина иная и не меняющаяся весь этот год — сокращение мировых цен на нефть на фоне крепкого рубля.

Определяемая для налоговых целей долларовая стоимость барреля Urals, как следует из данных Минэкономики, в июле составляла $60,4 против $74 годом ранее (речь об июле, потому что компании в августе рассчитывали налоги исходя из цены нефти и курса рубля в предыдущем месяце). Вчера, 3 сентября, ведомство сообщило уже среднюю августовскую цену Urals, и она вряд ли добавляет оптимизма Минфину — $57,6. Кроме нефтяных цен на поступлениях сказывается и укрепление национальной валюты: рублевая цена барреля и уплачиваемые с нее компаниями налоги становятся ниже.

Общее снижение нефтегазовых поступлений по итогам всех восьми месяцев 2025 года (собрано 6,03 трлн руб.) к такому же прошлогоднему периоду составило 20,2%. На таком фоне Минфин в сентябре не ожидает образования дополнительных нефтегазовых доходов. Поэтому вчера же, 3 сентября, он вновь объявил о продаже валюты и золота по бюджетному правилу. По сообщению ведомства, на такие операции с 5 сентября по 6 октября будет направлено 31,5 млрд руб. (по 1,4 млрд руб. ежедневно). В предыдущий месяц объем продаж составлял 0,3 млрд руб. в день. Продажи юаней от Минфина дополнят операции ЦБ, который, со своей стороны, во втором полугодии продает валюту для зеркалирования операций из ФНБ на сумму 8,94 млрд руб. в день. С учетом выделяемых Минфином 1,4 млрд руб. общий объем продаж (ЦБ выступает агентом финансового ведомства по таким операциям) составит 10,34 млрд руб. в день против 9,24 млрд руб. в августе.

Вадим Вислогузов