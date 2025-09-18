Гендиректору «Башкиравтодора» грозит 10 лет лишения свободы за мошенничество

В Кировском районном суде Уфы, где проходит судебный процесс над гендиректором АО «Башкиравтодор» Ильдаром Юлановым, а также владельцем компании «Киви» Иреком Шариповым и главным инженером фирмы «Баштранслогистик» Ринатом Мардисламовым, представитель гособвинения попросил приговорить подсудимых к реальному лишению свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ильдар Юланов

Фото: Ксения Федорова Ильдар Юланов

Фото: Ксения Федорова

Господину Юланову сотрудник прокуратуры предложил назначить наказание в виде десяти лет лишения свободы со штрафом 1,5 млн руб. и запретом работать на госслужбе в течение двух лет.

Ринат Мардисламов может получить четыре с половиной года лишения свободы, а Ирек Шарипов — 17 лет.

Как сообщал «Ъ-Уфа», подсудимые обвиняются в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В 2021 и 2022 году «Киви» и аффилированный с нею «Баштранслогистик» были субподрядчиками «Башкиравтодора» на реконструкции трассы Бирск — Тастуба — Сатка в Караидельском районе и улицы Пугачева в Уфе. По версии обвинения, фактически работы не производились, а подсудимые по подложным документам вывели с государственного предприятия 152,8 млн руб., выделенных из республиканского и федерального бюджета (см. «Ъ» от 12 ноября 2024 года).

Иреку Шарипову также вменяют легализацию похищенных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ) и дачу взятки в 5 млн руб. ныне покойному министру транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александру Клебанову.

Идэль Гумеров