«Ребята» с нашего суда

В Кировском районном суде Уфы продолжается процесс по уголовному делу о хищениях 152 млн руб. у АО «Башкиравтодор», выделенных на реконструкцию дорог в Уфе и Караидельском районе. На скамье подсудимых — гендиректор крупнейшего дорожно-строительного подрядчика региона Ильдар Юланов, а также «ребята», как называет их господин Юланов — владелец компании «Киви» Ирек Шарипов и главный инженер фирмы «Баштранслогистик» Ринат Мардисламов. Вчера частично признавший вину Ильдар Юланов в очередной раз пояснил, что из похищенных средств получил лишь около 1,2 млн руб. в виде часов Rolex, а Ирек Шарипов обвинил предполагаемых сообщников в предвзятости. Также выяснилось, что до 2021 года к дорожному строительству «Киви» отношения не имело, а занималось пассажирскими перевозками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирек Шарипов (в центре за стеклом) и Ильдар Юланов (крайний справа) дали показания в суде

Фото: Идэль Гумеров

На вчерашнем заседании Кировского райсуда Уфы по уголовному делу о хищениях в АО «Башкиравтодор» участники процесса заслушали показания фигурантов дела — гендиректора компании Ильдара Юланова, главного инженера ООО «Баштранслогистик» Рината Мардисламова и владельца ООО «Киви» Ирека Шарипова. Кроме того, поступили ходатайства о приобщении к материалам дела документов, положительно характеризующие фигурантов.

Как сообщал «Ъ-Уфа», топ-менеджеры этих компаний обвиняются в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В 2021 и 2022 году «Киви» и аффилированный с нею «Баштранслогистик» были субподрядчиками «Башкиравтодора» на реконструкции трассы Бирск — Тастуба — Сатка в Караидельском районе и улицы Пугачева в Уфе. Фирмы должны были поставлять стройматериалы. По версии обвинения, фактически работы не производились, а подсудимые по подложным документам вывели с государственного предприятия 152,8 млн руб., выделенных из республиканского и федерального бюджета (см. «Ъ» от 12 ноября 2024 года).

Иреку Шарипову также вменяют легализацию похищенных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ) и дачу 5 млн руб. взятки ныне покойному министру транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александру Клебанову (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Ринат Мардисламов вчера отказался отвечать на вопросы гособвинителя. Но из его ранних показаний, зачитанных прокурором, следует, что тот является сводным братом Ришату Самматову — компаньону и заместителю гендиректора «Киви». Господин Самматов обвинялся в участии в тех же самых схемах «Башкиравтодора» и «Киви», однако пошел на сотрудничество со следствием. В ноябре Кировский райсуд Уфы приговорил его к четырем годам колонии.

Главный инженер «Баштранслогистика» утверждал, что фактически им и «Киви» руководил господин Шарипов, в то время как Ришат Самматов был лишь исполнителем его поручений.

Функции самого господина Мардисламова заключались в обслуживании автомобилей, сборе и перевозке путевых листов, в том числе для выполнения договоров с «Башкиравтодором». Он знал, что часть техники не задействована на реконструкции автодорог, несмотря на оформленные товарно-транспортные накладные и путевые листы, прозвучало в суде. Подсудимый настаивал, что какой-либо доли от похищенных средств не получал.

Ильдар Юланов заявил, что был знаком с «ребятами», как он неоднократно отзывался о топ-менеджерах «Киви», со времен «ковидного» 2020-го, когда работал в администрации Уфы, а «Киви», являясь тогда таксопарком, занималось перевозкой медработников.

Когда господин Юланов перешел в «Башкиравтодор», госкомпания занималась реконструкцией трассы в Караидельском районе. Ввиду отсутствия заинтересованных субподрядчиков с дорожно-строительной техникой, Юланов предложил поучаствовать в работах уже знакомым «ребятам».

Весной 2021 года «Киви» приступило к работе, взяв в лизинг пять «КамАЗов», так как на тот момент собственной техники фирма не имела. По словам Ирека Шарипова, субподрядом полностью занимался Ришат Самматов, якобы получивший от своего руководителя карт-бланш на реализацию проекта. Сам же руководитель фирмы, говорил он, в это время был погружен в дела другой организации — ООО «Башкирдобыча», занимающегося добычей песка в Дюртюлинском районе. Показания своего заместителя, а также Юланова и Мардисламова, он назвал оговором.

Через два месяца после начала отношений «Киви» с «Башкиравтодором» представители субподрядчика посчитали проект убыточным. Высокие расходы обусловливались, например, скальными породами и сложным рельефом Караидельского района. У руководителей «Киви», рассказал Юланов, возникла идея «организовать дополнительную прибыль» за счет подложных документов. Полученные средства предлагалось разделить пополам.

В конце 2021 года Юланов якобы в качестве своей доли в схеме получил от соучастников часы Rolex за 1,2 млн руб., изъятые во время следствия. Иных средств гендиректор «Башкиравтодора», доказывал он, не получал, хоть схема и была обыграна во второй раз при реконструкции улицы Пугачева. В конце следующего года, заявил Юланов, контакты с бывшими партнерами он оборвал.

Ирек Шарипов не согласился и с инкриминируемым ему отмыванием средств. Следствие считает, что бенефициар «Киви» вывел похищенные деньги, перечислив 175,3 млн руб. уфимской строительной компании «Родной дом». Шарипов доказывал суду, что деньги «Родному дому» дому он отправил для реализации привлекательного инвестиционного проекта — строительства многоквартирного дома в Стерлитамаке.

В ноябре 2023 года экс-директор «Родного дома» Марат Ялилов Селимджанским райсудом Амурской области был приговорен к 3,5 года колонии общего режима за хищение 167,5 млн руб., выделенных на постройку местной школы. Как сообщает портал «Пруфы», бывший директор «Родного дома» был условно-досрочно освобожден. Ирек Шарипов вчера предположил, что господин Ялилов тоже оговорил его, чтобы выйти из-под стражи по УДО.

Также владелец «Киви» утверждал, что фигурирующие в материалах дела дорогостоящие автомобили (например, Mercedes-Benz G-Wagen и Range Rover) он купил за счет накопленных средств, а в 2022 году два G-Wagen взял в лизинг для нужд «Киви». Что касается часов для Юланова, то их, по его словам, приобрел в московском ЦУМе господин Самматов. Последний же, в представлении его бывшего руководителя, на похищенные средства купил четыре квартиры, построил за 20 млн руб. дом в Илишевском районе, оформив его на родственников.

Вину в даче взятки главе минтранса Ирек Шарипов тоже не признал, заявив, что узнал об эпизоде с Александром Клебановым в зале суда.

Кроме того, вчера прокурор допросил секретного свидетеля «Иванова», который участвовал в заседании по аудиозаписи. Разобрать его показания было сложно из-за плохого качества звука, однако из того, что удалось понять, следовало, что «Иванов» узнал об уголовном деле из СМИ и он не слышал о каких-либо поступавших от Юланова угрозах применить взыскания в связи с расследованием уголовного дела. Также секретный свидетель ответил утвердительно на вопрос госвобвинителя о контактах гендиректора «Башкиравтодора» с представителями власти.

Следующее заседание по делу «Башкиравтодора» запланировано на 18 сентября.

Идэль Гумеров