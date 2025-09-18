Поступления от платных услуг в бюджет Татарстана за год составили 16 млн рублей

В Татарстане за январь — август 2025 года в бюджет поступило 16 млн руб от платных услуг. Об этом сообщила пресс-служба Минфина Республики Татарстан.

Сумма поступлений от государственных учреждений составила 12 млн руб, от муниципальных — 4 млн руб. В общей сумме в этом году поступило на 2,5 млн руб больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что доходы в бюджет республики Татарстан за январь — август 2025 года составили 440 млрд руб.

Марк Халитов