Доходы бюджета Татарстана за 8 месяцев составили 440 млрд рублей

За 8 месяцев 2025 года в консолидированный бюджет Татарстана поступило 440 млрд руб доходов, из которых 380 млрд руб составили налоговые и неналоговые поступления. Об этом сообщил министр финансов Республики Татарстан Марат Файзрахманов.

Ранее сообщалось, что за январь — август 2025 года в консолидированный бюджет республики поступило 30,7 млрд руб акцизов. Наибольшую долю составили акцизы на нефтепродукты — 14,3 млрд руб. Кроме того, с начала 2025 года республика получила более 80 млн руб за счет введения туристического налога.

Анар Зейналов