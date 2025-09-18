«Газпром нефть» отложила ремонта на Омском НПЗ для стабилизации рынка топлива

«Газпром нефть» отсрочила начало планового ремонта на Омском НПЗ, заявил глава компании Александр Дюков. По его словам, решение было принято в рамках мер правительства, направленных на стабилизацию ситуации на топливном рынке.

Господин Дюков рассказал, что «Газпром нефть» в сентябре увеличит поставки бензинов на внутренний рынок на 14% в годовом выражении. Также для сдерживания роста оптовых цен на автобензины компания нарастила их продажу на бирже с 15% до 17% от объемов производства.

«"Газпром нефть" уже перенесла начало планового ремонта на Омском НПЗ и максимизирует поставки моторных топлив на рынок РФ»,— сказал он на Промышленно-энергетическом форуме (цитата по «Интерфаксу»).

К середине сентября объемы реализации бензина на Петербургской бирже упали до минимальных за два года значений: в частности, продажи АИ-92 снизились почти на четверть. При этом оптовые цены на АИ-92 и дизтопливо обновляют рекорды, обостряя дефицит предложения. Источники «Ъ» в отрасли предупреждают, что нехватка топлива уже ощущается в регионах, а внеплановые остановки НПЗ и высокий спрос со стороны аграриев еще больше усугубляют ситуацию.

