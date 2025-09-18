В Ярославле археологи нашли изразец-поясок XVIII века

В Ярославле в ходе раскопок во дворе усадьбы купцов Матвеевских в Советском переулке археологи нашли фрагмент изразца-пояска поливного полихромного XVIII века. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе Демидовского университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЯрГУ им. Демидова Фото: ЯрГУ им. Демидова

По словам исследователей, такие глиняные изразцы использовались для облицовки печей, а «ковровый орнамент» на них стал популярен во второй половине XVIII века.

«На нашем изразце лицевая пластина изогнута, в поливе используются голубой (небо), зеленый (трава и заяц) и желтый (земля) цвета, трава и контуры фигуры коричневые. Изразец был частью пояска, опоясывающего печь. Вероятно, на других изразцах пояса также изображались животные, составляющие общую композицию»,— рассказала доцент кафедры всеобщей истории ЯрГУ им. П.Г. Демидова, член экспедиции Елена Спиридонова.

Внутри изразец полый, что и было источником долговременного тепла: воздух внутри нагревался, а потом равномерно отдавал тепло в помещение. Напомним, что раскопки этой исторической территории ведутся Ярославской археологической экспедицией под руководством Владимира Праздникова поэтапно с 2022 года.

Археологи уже обнаружили там 104 индивидуальных артефакта. Подробнее о находках в материале «Ъ-Ярославль» — «Лютый зверь, дворянская печать и курительные трубки».

Алла Чижова