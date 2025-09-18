Сохраняя традиции: «Ростелеком» четвертый раз стал «цифровым спутником» Фестиваля адыгейского сыра

«Ростелеком» выступил цифровым партнером XIV Фестиваля адыгейского сыра, который прошел 13-14 сентября на Даховской поляне в горах Адыгеи.

Фото: ПАО «Ростелеком»

Специалисты компании обеспечили интернет-канал с пропускной способностью 1 Гбит/с, создали рабочую Wi-Fi-зону для оргкомитета и журналистов и организовали двухдневную онлайн-трансляцию мероприятия. Для торговых павильонов и подворий муниципалитетов компания предоставила оптический интернет.

Общая продолжительность онлайн-трансляции праздника составила 17 часов. В режиме реального времени ее просмотрели более 13 тысяч пользователей, и запись продолжает набирать просмотры в группе мероприятия.

Сергей Поляков, директор Краснодарского филиала «Ростелекома»: «“Ростелеком” в Адыгее — это не просто связь и цифровые технологии, это наша искренняя забота и вовлеченность в жизнь региона. Для нас участие в Фестивале адыгейского сыра — это возможность внести свой вклад в сохранение уникальной культуры республики. Организуя быстрый интернет и онлайн-трансляцию, мы постарались, чтобы это большое событие смогли во всех подробностях увидеть все, кто ценит гастрономическое искусство и традиции региона. Мы рады, что благодаря развитой оптической сети “Ростелекома” в живописных уголках горной Адыгеи можно всегда оставаться на связи и при этом иметь возможность делиться атмосферой замечательного праздника».

Ибрагим Билимготов, председатель комитета Республики Адыгеи по туризму и курортам: «Количество участников Фестиваля адыгейского сыра растет из года в год. Это придает уверенности, что мы верно расставляем акценты и, что очень важно, правильно выбираем друзей, партнеров, в числе которых компания “Ростелеком”. Десант национального провайдера с арсеналом цифровых технологий высадился на площадку главного гастрономического события Адыгеи и оказал помощь в организации прямого эфира. Современная связь во время фестиваля стерла границы Даховской поляны. Территория праздника стала безграничной и посетить её онлайн мог любой желающий. Аккорды адыгского танца “Удж” традиционно завершили торжество, но у гостей останутся приятные эмоции и ссылка на трансляцию, которая в любой момент поможет придаться воспоминаниям и вновь окунувшись в атмосферу праздника».

В мероприятии приняли участие все муниципалитеты Адыгеи, а также Лазаревский и Успенский районы Краснодарского края. Фестиваль посетило 70 тысяч гостей. На сцене выступали звезды народного танца и песни, а для любителей гастрономии проходили конкурсы, в которых участники соревновались в приготовлении блюд из адыгейского сыра. Популярностью пользовалась выставка работ ремесленников, где мастера представляли свои изделия, передающие богатство культурного наследия региона. Особый интерес участников вызвали кулинарные мастер-классы, посвященные секретам кавказской кухни. Все эти и другие события стали доступны широкому кругу зрителей благодаря интернет-трансляции.

Казбек Коджешау, руководитель Центра управления регионом в Республике Адыгее: «Тысячи жителей и туристов приняли участие в масштабном гастрономическом празднике, посвященном сохранению традиций Адыгеи, ее гостеприимству и широкой душе. Рецепт адыгейского сыра, дошедший до нас через тысячелетия, — настоящая связь поколений. Фестиваль не только укрепляет бренд республики, но и делает регион еще привлекательнее для туристов. Организаторы фестиваля уже четвертый год работают с “Ростелекомом”, и в этом сотрудничестве особенно ценно то, что в горных местах, таких как Даховская поляна, компания обеспечивает стабильную связь и интернет-трансляцию, чтобы все желающие могли стать частью события».

«Ростелеком» продолжает развивать цифровую инфраструктуру Адыгеи и создавать комфортные условия для работы и отдыха жителей и гостей республики. Получить информацию о сервисах компании, тарифах и условиях подключения можно на официальном сайте или по телефону 8 800 301 38 60.

ПАО «Ростелеком»