Кстовский горводоканал в 41 раз снизил сумму претензий к больнице

МУП «Городской водоканал» в Кстове и Кстовская центральная районная больница пошли на мировое соглашение по делу о взыскании с учреждения здравоохранения 20,6 млн руб. В сентябре арбитражный суд Нижегородской области утвердил это соглашение.

Водоканал требовал с больницы 15,8 млн руб. за то, что ее прачечная самовольно использовала систему водоснабжения и водоотведения: с октября 2022 по октябрь 2023 года была нарушена пломба на запорном устройстве, установленном на обводной линии. Остальную сумму иска составляла неустойка.

В мировом соглашении водоканал снизил сумму иска в 41 раз — до 500 тыс. руб.

Галина Шамберина