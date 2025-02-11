Горводоканал пытается взыскать более 21 млн рублей с Кстовской ЦРБ
Муниципальное учреждение «Городской водоканал» в городе Кстово Нижегородской области подало иск о взыскании задолженности с госучреждения «Кстовская центральная районная больница». Об этом говорится в картотеке дел арбитражного суда.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Сумма заявленных требований к больнице составляет 21,1 млн руб. Иск поступил 11 февраля 2025 года, дата его рассмотрения пока не назначена.
Как ранее писал «Ъ-Приволжье», миллионные иски к госбольницам Нижегородской области продолжает подавать госучреждение «Нижегородская областная фармация». Помимо этого, больницы жалуются на огромные штрафы от страховых компаний.