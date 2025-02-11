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Горводоканал пытается взыскать более 21 млн рублей с Кстовской ЦРБ

Муниципальное учреждение «Городской водоканал» в городе Кстово Нижегородской области подало иск о взыскании задолженности с госучреждения «Кстовская центральная районная больница». Об этом говорится в картотеке дел арбитражного суда.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сумма заявленных требований к больнице составляет 21,1 млн руб. Иск поступил 11 февраля 2025 года, дата его рассмотрения пока не назначена.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», миллионные иски к госбольницам Нижегородской области продолжает подавать госучреждение «Нижегородская областная фармация». Помимо этого, больницы жалуются на огромные штрафы от страховых компаний.

Галина Шамберина

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