Сборная России по футболу поднялась на 33-е место в рейтинге FIFA

Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала обновленный рейтинг сборных. Национальная команда России заняла в нем 33-е место, поднявшись на две строчки.

В активе сборной России 1521,74 балла. В сентябре российская команда провела два товарищеских матча. Встреча со сборной Иордании завершилась вничью — 0:0. В матче против команды Катара россияне одержали победу со счетом 4:1.

Действующие чемпионы мира аргентинцы (1870,32) опустились с первого места на третье. Лидирует сборная Испании (1875,37), на второй строке рейтинга расположилась команда Франции (1870,92).

В феврале 2022 года российские клубы и сборные были отстранены от участия в турнирах под эгидой UEFA и FIFA из-за начала спецоперации на Украине.

Таисия Орлова