«Единая Россия» не будет проводить партийный съезд в 2025 году

Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев сообщил, что вместо съезда в 2025 году партия проведет двухэтапный партийный съезд в 2026-м. Он будет посвящен выборам в Госдуму.

«В этом году "Единая Россия" съезд проводить не будет. Он состоится в следующем году и пройдет в два этапа. На нем будут рассмотрены вопросы, которые необходимы для съезда с точки зрения проведения выборной кампании в Госдуму. Традиционно в повестку войдут и другие темы»,— сказал господин Якушев ТАСС.

Секретарь генсовета «Единой России» также анонсировал очное заседание генерального и высшего советов партии. По его словам, на них будут обсуждаться «наши подходы к новой предвыборной программе».

