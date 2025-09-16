На второй-четвертый рассчитайсь

Прошедший Единый день голосования (ЕДГ), который многими политиками расценивался как «генеральная репетиция» выборов в Госдуму-2026, подтвердил доминирование «Единой России» (ЕР), но сохранил интригу в борьбе за второе и четвертое места в будущем парламенте. К такому выводу пришли эксперты, проанализировав результаты ЕДГ-2025. По их мнению, КПРФ и ЛДПР идут «ноздря в ноздрю» при восходящем тренде в пользу либерал-демократов, а «Новые люди» (НЛ) еще могут «подрасти». Впрочем, не исключено, что «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) вновь докажет свою способность «восставать из пепла».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ЕДГ-2025 подтвердил стабильность российской политической системы, заявил 16 сентября политолог Алексей Чеснаков на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Выборы — «важный маркер нормальности», согласен глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Плюс институциональное значение, поскольку критика и альтернатива нужны для нормального функционирования системы госуправления». По его мнению, выборы губернаторов стали «неформальным референдумом» о доверии политике президента, а заодно «прекрасный результат» показала и ЕР, которая является «инструментом его политики».

«Консолидация сохраняется и в каком-то смысле носит демонстративный характер — это такая реакция на внешнее давление»,— считает Константин Костин.

Судьба второго места по-прежнему не предопределена, считают эксперты. Если на выборах глав субъектов вторые места увереннее занимали коммунисты, то в парламентских кампаниях лучше себя проявили либерал-демократы, отметил господин Костин: «Мы все говорили, что ЕДГ позволит определить лидера этого противостояния, но нет. Есть лидер — ЕР, а ситуация в центре "турнирной таблицы" уплотняется».

Партии действительно идут «ноздря в ноздрю», согласился глава «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Ключевые факторы успеха ЛДПР — посмертный рост популярности основателя партии Владимира Жириновского и опыт аппаратной работы нового лидера Леонида Слуцкого. Либерал-демократы позиционируют себя как «ультра-ЕР», и социология это подтверждает — если раньше партией «второго выбора» для избирателей ЕР была СРЗП, то сегодня это как раз ЛДПР, указал господин Минченко. «Но думаю, что ЕР вряд ли будет долго мириться с таким резервуаром для перетекания собственного электората»,— предположил Константин Костин.

По мнению политолога Константина Калачева, в борьбе между КПРФ и ЛДПР выигрывают либерал-демократы. У коммунистов остались «яркие игроки», но есть и «усталость бренда, кризис программного и имиджевого позиционирования». «Шумиха вокруг темы перезахоронения Ленина, апелляции к Сталину — все это про прошлое»,— пояснил он “Ъ”. А вот ЛДПР артикулирует заложенную основателем «программу благополучия русских людей» и содержащиеся в ней темы действительно находят отклик в регионах, считает политолог. Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, напротив, обратил внимание “Ъ” на «проблему общей безликости» либерал-демократов. Впрочем, они по-прежнему могут рассчитывать на административное содействие и исходить из того, что власти комфортнее видеть на втором месте именно их, добавил он.

Что касается «Новых людей», то они, как считают эксперты, готовы посоперничать с СРЗП за четвертое место. За эсеров продолжают играть удачное название партии и имеющаяся у Сергея Миронова опция «звонок другу», многозначительно заметил Евгений Минченко, тогда как лидер НЛ Алексей Нечаев опирается на «очень четкие» электоральную нишу и партийное позиционирование.

СРЗП сталкивается с проблемами в связи с «неопределенностью программного позиционирования», считает Константин Калачев. Ее региональные отделения при наличии ярких лидеров могут хорошо отрабатывать местные темы, но НЛ проявляют технологичность и способность «получить результат без привязки к фамилиям, на партийном бренде». НЛ удается присутствовать в повестке, не совершая действий по нанесению ущерба собственной репутации, добавил Михаил Виноградов, тогда как «лицо СРЗП» действительно «размыто»: «Сказывается переоценка ресурсности ниши радикальных избирателей».

Впрочем, как признали участники круглого стола ЭИСИ, СРЗП неоднократно «хоронили» в преддверии думских выборов, но каждый раз партия умудрялась доказать свою состоятельность. Так или иначе, предстоящие в 2026 году выборы в Госдуму станут проверкой смысловой наполненности партийных проектов. «Они будут не о личностях, а об идеологических смыслах и образе будущего»,— подытожил Алексей Чеснаков.

Григорий Лейба