ESPN: Месси близок к продлению контракта с «Интер Майами»

Переговоры клуба «Интер Майами», выступающего в Главной футбольной лиге (MLS), и аргентинского нападающего Лионеля Месси о новом контракте находятся на завершающей стадии. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на неназванный источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лионель Месси

Фото: Scott Kinser-Imagn Images / Reuters Лионель Месси

Фото: Scott Kinser-Imagn Images / Reuters

Ожидается, что многолетнее соглашение будет подписано в ближайшее время. После согласования некоторых деталей контракта он будет направлен в MLS для утверждения.

Лионель Месси стал игроком «Интер Майами» в 2023 году. Его действующий контракт с клубом истекает в конце 2025-го. Аргентинский форвард является лучшим бомбардиром в истории команды. За «Интер Майами» он провел 75 матчей во всех турнирах, забив 62 мяча и отметившись 30 результативными передачами.

Лионелю Месси 38 лет. Ранее он выступал за испанскую «Барселону» (2003–2021) и французский «Пари Сен-Жермен» (2021–2023). Вместе со сборной Аргентины Месси стал чемпионом мира (2022) и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024), а также завоевал золото Олимпийских игр (2008). Нападающий является восьмикратным обладателем «Золотого мяча».

Таисия Орлова