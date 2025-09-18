В 15 районов Воронежской области объявлен высший уровень пожарной опасности

До 15 районов увеличилось количество муниципальных образований Воронежской области, в которых действует пятый класс пожарной опасности из пяти возможных. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Чрезвычайная пожароопасность также объявлена в Новохоперском и Таловском районах. Помимо этого, режим продолжает действовать в 13 муниципальных образованиях: Бобровском, Богучарском, Бутурлиновском, Верхнемамонском, Каменском, Кантемировском, Лискинском, Ольховатском, Острогожском, Павловском, Петропавловском, Подгоренском и Россошанском районах.

В Калачеевском и Воробьевском районах сохраняется третий класс, средний уровень пожарной опасности. В то же время на остальной территории региона, включая облцентр и город Нововоронеж, а также Борисоглебский горокруг и еще 14 муниципальных районов, действует четвертый класс, высокий уровень угрозы возникновения возгораний.

С 15 апреля в Воронежской области действует особый противопожарный режим.

Кабира Гасанова