В Кетовском округе в зоосаду нашли нарушения ветеринарных стандартов

Сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора проверили соблюдение санитарно-гигиенических и ветеринарных стандартов в частном зоосаду в микрорайоне Рощино Кетовского округа и выявили нарушения, сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы обнаружили, что в учреждении нет ветеринарных сертификатов на растительные корма, отсутствует журнал регистрации уборочных работ, не разработан и не утвержден план регулярной уборки помещений и дезинфекции. Полы и стены санитарного блока и изолятора покрыты материалами, не подлежащими влажной уборке. Кроме того, не представлен трудовой договор специалиста, который ежедневно мониторит состояние здоровья животных. Олени не имеют документов, подтверждающих их происхождение и здоровье. Нет и специальной емкости для биоотходов.

Выявленные нарушения учтут при принятии мер реагирования.

Виталина Ярховска