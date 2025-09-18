Теннисистка Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле

Россиянка Екатерина Александрова одержала победу над француженкой Лоис Буассон в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 в Сеуле. Призовой фонд соревнований превышает $1 млн.

Теннисистки провели на корте 2 часа. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:2, 6:2. Екатерина Александрова занимает 11-е место в рейтинге WTA, Лоис Буассон — 49-е. Соперница россиянки по четвертьфиналу определится в матче между бразильской теннисисткой Беатрис Хаддад Майей, которая является действующей победительницей турнира, и немкой Эллой Зайдель.

Ранее в четвертьфинал турнира не смогла пробиться 19-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер. Со счетом 4:6, 4:6 она уступила нидерландке Сюзан Ламенс, занимающей 64-е место в рейтинге WTA.

Финал турнира пройдет 21 сентября.

Таисия Орлова