В России заключили более 6 млн договоров долгосрочных сбережений

К концу июля количество заключенных договоров долгосрочных сбережений превысило 6 млн, «существенно превысив план», заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он уточнил, что объем привлеченных средств составил около 450 млрд руб.

Господин Мишустин напомнил, что президент Владимир Путин поручил повысить долю долгосрочных сбережений граждан до 40%. «В мае приняты поправки, предусматривающие возможность с октября этого года заключать такие договоры через портал госуслуг. А количество индивидуальных инвестиционных счетов — уже свыше 1 млн»,— рассказал господин Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума (цитата по сайту правительства).

Накопления в программы долгосрочных сбережений (ПДС) формируются за счет добровольных взносов физлиц и ранее сформированных ими пенсионных накоплений в рамках 15-летнего договора с НПФ. Для участников предусмотрено государственное софинансирование на сумму до 36 тыс. руб. в год в течение десяти лет при налоговом вычете со взносов на сумму до 400 тыс. руб. в год.

В 2024 году доля клиентов НПФ, которые получили от государства максимальные 36 тыс. руб. в рамках софинансирования ПДС, достигла 40% от общего количества участников. Уже по итогам 2025 года она может заметно вырасти, в том числе на фоне активного участия в программе «молодых» фондов.

