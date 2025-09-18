Оштрафована авиакомпания, пассажиры который 17 часов ждали в Курумоче вылета в Сочи

Авиакомпания, пассажиры которой 17 часов ожидали в самарском аэропорту вылета в Сочи, оштрафована Роспотребнадзором на 30 тыс. руб. Об этом сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Транспортная прокуратура в ходе проверки установила, что вылет в Сочи в июне этого года задержался «по причине позднего прибытия воздушного судна из другого рейса», при этом авиакомпания не обеспечила всех желающих пассажиров размещением в гостинице.

Роспотребнадзор по материалам транспортной прокуратуры привлек авиакомпанию к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов).

На прошлой неделе в надзорном ведомстве сообщили, что оштрафована авиакомпания, пассажиры которой больше суток ожидали в Курумоче вылета в Москву.