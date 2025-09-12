Авиакомпанию оштрафовали на 30 тыс. рублей за нарушение прав пассажиров рейса Самара — Москва

Авиакомпанию, пассажиры которой больше суток ожидали в Курумоче вылета в Москву, оштрафовали на 30 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.

«Установлено, что в июне 2025 года в аэропорту Самары произошла длительная задержка вылета пассажирского рейса в Москву. Время ожидания вылета составило около 1,5 суток. При этом авиакомпания своевременно не обеспечила пассажирам размещение в гостинице»,— сообщили в надзорном ведомстве.

Авиакомпания, название которой не раскрывается, привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов).

В Курумоче 24 июня на фоне атак беспилотников были задержаны несколько десятков рейсов. По словам пассажиров, некоторые авиакомпании, ссылаясь на отсутствие свободных номеров в гостиницах, ограничились раздачей еды и воды.

Сабрина Самедова