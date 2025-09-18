В Увельском районе завели уголовное дело из-за вылова рыбы на 10 млн рублей

Сотрудники отделения дознания отдела полиции «Увельский» МО МВД России «Южноуральский» возбудили уголовное дело о незаконной добыче рыбы на озере Горькое в местах нереста (ч. 3 ст. 256 УК РФ). Ущерб составил 10 млн руб., сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

Установленный невод на берегу озера обнаружил начальник участка «Особо охраняемых природных территорий Челябинской области» во время планового обхода днем 15 сентября. На следующую ночь троих браконьеров поймали с поличным. Начальник участка обратился в полицию, сообщив о задержании злоумышленников. Ими оказались местные жители 38, 43 и 46 лет. На месте незаконного промысла изъяли лодки с веслами и сети. Браконьеры выловили 5,5 тыс. особей пеляди общей стоимостью более 10 млн руб. Дознаватели назначили ряд экспертиз. Жителям региона грозит до пяти лет лишения свободы.

Виталина Ярховска