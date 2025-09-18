Трамп подарил Карлу III реплику меча Эйзенхауэра

Президент США Дональд Трамп во время государственного визита в Великобританию подарил королю Карлу III копию меча генерала Дуайта Эйзенхауэра. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на Букингемский дворец.

Фото: Yui Mok / Pool / Reuters Президент США Дональд Трамп (слева) и король Великобритании Карл III

Фото: Yui Mok / Pool / Reuters

Подарок, уточняет Sky News, символизирует «историческое партнерство, которое было жизненно важно для победы во Второй мировой войне». Дуайт Эйзенхауэр был главнокомандующим войск союзников на Западном фронте 1944-1945 годах, в частности, руководил операцией по высадке в Нормандии. С 1953 по 1961 год был президентом США.

Королеве Камилле, жене Карла III, Дональд Трамп подарил винтажную брошь Tiffany&Co. Украшение выполнено в виде цветка из 18-каратного золота с бриллиантами и рубинами.

Дональду Трампу, в свою очередь, вручили книгу в кожаном переплете, изготовленную вручную в Королевской переплетной мастерской Виндзорского замка в честь 250-летия Декларации независимости (от 4 июля 1776 года). Американскому президенту также подарили флаг Великобритании — тот был поднят над Букингемским дворцом в день инаугурации господина Трампа 20 января.

Жене президента США Мелании Трамп подарили серебряную эмалированную чашу с вензелем королевы. Экземпляр был изготовлен североирландской художницей Карой Мерфи. Она создавала изделия для канцелярии премьера Великобритании. Также госпожа Трамп получила персонализированную сумку от британского дизайнера Ани Хиндмарч. Наконец, королевская семья вручила супругам Трамп серебряную фоторамку с их выгравированными вензелями.

Дональд Трамп вместе с женой прибыл в Великобританию вечером 16 сентября. На следующий день его приняли в Виндзорском замке, там же прошел торжественный банкет в честь приезда американского президента. Сегодня господин Трамп планирует провести переговоры с британским премьером Киром Стармером.