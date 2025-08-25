Свыше 170 тыс. доз вакцины от гриппа доставили в Тюменскую область

В Тюменскую область поступило 175 тыс. доз вакцины от гриппа, сообщили в информационном центре областного правительства. Препараты уже переданы в поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории.

Вакцины «Совигрипп» и «Флю-М» предназначены для взрослых. Для детей и людей старше 60 лет — четырехвалентная вакцина «Ультрикс Квадри». Медики рекомендуют сделать прививку до октября, чтобы сформировать иммунитет до начала сезона гриппа. Для вакцинации нужно обратиться в поликлинику по месту жительства.

Напомним, в конце мая в Тюменской области еще продолжался эпидсезон ОРВИ и гриппа, но заболеваемость снизилась. За восемь недель до этого число заболевших гриппом упало на 34%.

Ирина Пичурина