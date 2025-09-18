На Замшиной улице более часа тушили пожар в магазине на площади 100 кв. метров

Крупный пожар произошел накануне вечером, 17 сентября, в Калининском районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: Замшина улица, д. 27 корп. 1, поступил на пульт дежурного в 22:20, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прибывшие на место спасатели установили, что в помещении магазина размером 20х14 метров происходило горение на площади 100 кв. м.

С огнем удалось справиться в 23:40 силами 15 пожарных и трех единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали, уточнили в МЧС.

Ранее «Ъ-СПб» писал о тушении крупного пожара в здании автосервиса на улице Седова.

Андрей Цедрик