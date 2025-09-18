«Газпром нефть» допускает снижение цены на нефть

«Газпром нефть» допускает возможность снижения цены нефти, но только в краткосрочном периоде, заявил глава компании Александр Дюков. Он уточнил, что «Газпром нефть» закладывает в бюджет цену нефти, ориентируясь на прогноз Минэкономики.

«Даже если цены снизятся, то не на продолжительное время. В таком случае эта ситуация выбьет какой-то объем добычи с рынка и цены снова начнут расти»,— сказал господин Дюков на промышленно-энергетическом форуме TNF-2025 (цитата по ТАСС).

Минэкономики ожидает, что стоимость нефти марки Brent до конца 2025 года будет находиться в диапазоне $63–66 за баррель. В период 2026–2028 годов ведомство прогнозирует цену на уровне около $72 за баррель. В июле нефтегазовые доходы бюджета РФ снизились на 27% в годовом сравнении, за семь месяцев года — на 18,5%. Причинами проседания поступлений по-прежнему были низкие цены на нефть на фоне крепкого рубля.

Подробности — в материале «Ъ» «Нефтегазовые доходы обосновались на дне».