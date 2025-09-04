Средний срок автокредита в Удмуртии снизился на 0,3% за месяц

Средний срок автокредита в Удмуртии в июле составил 65,9 месяцев, что на 0,3% меньше по сравнению с июнем, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По показателю среднего срока республика заняла 18-е место среди 30 регионов РФ в этом сегменте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«С середины прошлого года и до начала 2025 года средний срок автокредитов снижался на фоне сокращения их выдачи и среднего чека. Самое низкое его значение пришлось на январь 2025 года, а затем последовали стабилизация и плавный восстановительный рост. Похожие процессы были отмечены весной и в показателях выдачи и среднего размера автокредитов»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Эксперт добавил, что это связано с изменениями на рынке и удешевлением кредитов за счет субсидирования ставок автопроизводителями.

Напомним, средний размер выданных автокредитов в Удмуртии в июле составил 1,28 млн руб., что на 8,5% больше, чем в предыдущем месяце. Республика заняла 19-е место в РФ по среднему размеру автозайма.