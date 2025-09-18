Импорт авто с пробегом из Южной Кореи вырос почти в два раза

Импорт подержанных легковых автомобилей из Южной Кореи в период с января по август 2025 года достиг 61,57 тыс. единиц, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные «Автостата». По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель вырос на 88%.

За восемь месяцев из Южной Кореи в Россию ввезли 17,27 тыс. автомобилей Kia местного производства, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее. Также в страну импортировали 12,35 тыс. машин BMW (рост почти в три раза), 9,27 тыс. Hyundai (в 1,7 раза). В пятерку наиболее популярных марок по объему ввоза также вошли Mercedes и Audi.

Общий импорт подержанных автомобилей в Россию в период с января по август увеличился на 14% год к году, до 274,8 тыс. машин. В августе показатель вырос на 24% год к году, до 45,6 тыс. Южная Корея заняла второе место по объемам ввоза автомобилей в Россию после Японии, которая за восемь месяцев импортировала 131,48 тыс. автомобилей (-10%). На третьем месте — Китай, импорт машин из которого вырос в 4,5 раза, до 38 тыс. единиц.

