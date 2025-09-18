Объем рынка киберстрахования в России приближается к 1 млрд рублей

Российский рынок киберстрахования показывает устойчивую динамику и приближается к 1 млрд руб., заявил партнер технологической практики компании «Технологии доверия» Максим Иванов. По его словам, спрос стал ответом на ежегодный рост числа кибератак: по итогам 2024 года МВД зафиксировало почти 765 тыс.

Эксперт уточнил, что реальное количество атак, включая невыявленные, может быть значительно выше. При этом уровень раскрытия киберпреступлений остается низким — в прошлом году он не превышал 25%.

«За период с 2022 по 2024 год объем (рынка.—"Ъ") увеличился примерно в два раза, рост продолжается. Текущий объем рынка киберстрахования в России приближается к 1 млрд руб.»,— сказал господин Иванов ТАСС на форуме Kazan Digital Week.

Полноценный старт этого вида страхования в России пришелся на 2017 год. С 2020-го рынок киберстрахования в России ощутимо прирастал: темпы роста достигали 30% в год. В 2023–2024 годах темпы роста рынка снизились — ежегодно он увеличивался уже на 10–15%. Основных причин роста рынка в последние три года несколько: локализация договоров страхования киберрисков для «дочек» иностранных компаний, а также возросшие кибератаки почти на все отрасли экономики.

