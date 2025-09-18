Курганского бизнесмена оштрафовали за падение строительных лесов на прохожего

Курганского предпринимателя, ремонтирующего фасад гостиницы «Москва», оштрафовали на 18 тыс. руб. после падения строительных лесов на прохожего. Бизнесмен признан виновным в совершении правонарушений по ч. 1 и 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Инцидент произошел 15 июля. Строительные леса, возведенные для ремонта фасада здания, упали на проходившего по тротуару 77-летнего местного жителя. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, причиненный его здоровью вред оценивается как тяжкий.

Прокуратура проверила подрядчика и установила, что при работе на высоте не были определены границы опасных зон с учетом возможного расстояния разлета предметов. Место, где леса упали на прохожего, не огородили, оно являлось частью тротуара. Сами же леса не оборудовали защитными экранами достаточных размеров. Кроме того, работники не имели необходимой квалификации, инструктажи по охране труда не проводились.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в августе по факту инцидента возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ). В рамках расследования действиям работника субподрядной организации, ответственного за соблюдение правил безопасности, дадут правовую оценку.

Виталина Ярховска