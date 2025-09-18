Житель Челябинской области задержан за финансирование экстремистского движения

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали 45-летнего местного жителя по подозрению в финансировании экстремисткой деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Он переводил деньги запрещенному на территории РФ движению, которое пыталось организовать массовые беспорядки, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

По версии следствия, с 1 июля 2021 года по 31 июля 2022-го южноуралец, «понимая общественную опасность своих действий», совершил одиннадцать денежных переводов межрегиональному общественному движению, деятельность которого признал экстремисткой и запретил Красноярский краевой суд 26 октября 2017 года (решение утвердил Верховный суд РФ 28 августа 2018 года).

«Указанная экстремистская организация осуществляет пропагандистскую деятельность через интернет, а также посредством распространения печатных материалов при проведении публичных мероприятий с целью организовать массовые беспорядки. Движение активно освещает идеологию, направленную на возбуждение ненависти, вражды, унижение достоинства человека и лиц по признакам национальности»,— сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Во время обысков в доме задержанного обнаружены и изъяты средства связи, компьютерная техника и средства платежей, использовавшиеся при совершении преступления.

Уголовное дело в отношении жителя Челябинской области возбудило региональное управление Следственного комитета РФ. Обвиняемый заключен под стражу.