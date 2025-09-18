ЕК может представить очередные санкции против России 19 или 22 сентября

Еврокомиссия (ЕК) может официально представить новый пакет антироссийских санкций 19 или 22 сентября, сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов. Некоторые чиновники надеются, что санкции могут обнародовать раньше.

Изначально 19-й пакет санкций должны были представить 15 сентября. После телефонного разговора президента США Дональда Трампа с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен была обозначена новая дата — 19 сентября. СМИ писали, что страны Европы в том числе хотят ограничить выдачу виз россиянам, а также принять меры против банков и НПЗ стран, закупающих российскую нефть. В первую очередь эти ограничения затронут предприятия Индии и Китая.